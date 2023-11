Jur Vrieling en Griffin naar afgetekende zege in Stockholm

Jur Vrieling is sterk begonnen aan de Sweden International Horse Show in Stockholm. Met Griffin van de Heffinck (Castelino van de Helle x Contact van de Heffinck) dook hij in de openingsrubriek, een tweefasen over 1,45 m., als enige onder de 30 seconden en won daarmee verdiend de eerste prijs.

Vrieling en de schimmelmerrie kwamen in 29,45 seconden over de finish en waren daarmee veruit de snelste in deze rubriek van 27 deelnemers. Op iets meer dan anderhalve seconden achterstand (30,97 seconden) volgde Peder Fredricson met Vroom de La Pomme Z (v. Vigo d’Arsouilles). Ook de derde prijs bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Rolf-Göran Bengtsson met Lyjanair (v. Lyjanero). Zij deden er 31,22 seconden over.

Harrie Smolders

Ook Harrie Smolders eindigde in de prijzen. Met Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) klokte hij 34,94 seconden en werd daarmee achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl