Jur Vrieling en Kannan JR negende in Grote Prijs Riesenbeck

Sinds afgelopen voorjaar vormt Vrieling een combinatie met de Cornet Obolensky-zoon Kannan Jr en inmiddels heeft het duo al een hele erelijst opgebouwd. Zo wonnen ze vorige maand nog hun vijfsterren-debuut in Leipzig en behaalden ze een tweede plaats op Jumping Amsterdam. Ook in Riesenbeck vielen ze in de prijzen: zo sprongen ze donderdag naar een tweede plaats in het hoofdnummer van de dag (een 1,45 m. direct op tijd) en ook vandaag was er een negende plaats in de afsluitende Grote Prijs.