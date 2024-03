Jur Vrieling en Lhynara uit elkaar

Lhynara werd vanaf januari 2022 door Suzanne Tepper uitgebracht in de internationale sport. Daarna nam partner Jur Vrieling de teugels over en vervolgens werd er nog een paar keer gewisseld. Vanaf vorig jaar oktober sprong de merrie onder Vrieling naar hoge klasseringen klasseringen waaronder in Wiener Neustadt, Londen, Groningen, Basel en Amsterdam.

Steeds vaker voorin

“Lhynara is heerlijk te rijden en ze pakt het makkelijk op. Ze is een jong paard dat zich heel goed begint te ontwikkelen en ze loopt steeds vaker voorin de prijzen mee”, vertelde Jur Vrieling eerder dit jaar aan Horses.nl. Die verdere ontwikkeling zal dus niet meer onder Vrieling zijn.

Vijfsterrenniveau

“In de twee haar dat Lhynara deel uitmaakte van ons team heeft ze het al op achtjarige leeftijd tot vijfsterrenniveau gebracht. Daarmee heeft ze onze verwachtingen waargemaakt en het beste moet nog komen”, aldus Mounaim Dani, manager bij SF Equestrian.

