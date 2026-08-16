Jur Vrieling en Mattias naar derde plaats in 1,55 GP Samorin

Jur Vrieling heeft opnieuw goede zaken gedaan in Samorin, Slowakije. Met de negenjarige VDL Mattias (v. Comme Il Faut) reed de Groninger naar de derde plaats in de 3* Grote Prijs over 1,55 m. De door H. Nijborg gefokte KWPN-goedgekeurde hengst bleef in de zeskoppige barrage foutloos. De winst was voor de Amerikaanse Carlee Mccutcheon met Aralyn Blue (v. Chacco-Blue).

Mirjam Hommes Door

De tweede plaats ging naar de Belg Roy van Beek met Cavoiro – H OLD (v. Casallco). Roy Linssen en Vincent Voorn lieten in de basisomloop twee springfouten noteren.

Uitslag

Bron: Horses.nl