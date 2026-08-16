Jur Vrieling en Mattias naar derde plaats in 1,55 GP Samorin

Mirjam Hommes
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Jur Vrieling en Mattias naar derde plaats in 1,55 GP Samorin featured image
Jur Vrieling, hier met Kannan Jr. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Jur Vrieling heeft opnieuw goede zaken gedaan in Samorin, Slowakije. Met de negenjarige VDL Mattias (v. Comme Il Faut) reed de Groninger naar de derde plaats in de 3* Grote Prijs over 1,55 m. De door H. Nijborg gefokte KWPN-goedgekeurde hengst bleef in de zeskoppige barrage foutloos. De winst was voor de Amerikaanse Carlee Mccutcheon met Aralyn Blue (v. Chacco-Blue).

Door Mirjam Hommes

De tweede plaats ging naar de Belg Roy van Beek met Cavoiro – H OLD (v. Casallco). Roy Linssen en Vincent Voorn lieten in de basisomloop twee springfouten noteren.

Uitslag

Bron: Horses.nl

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