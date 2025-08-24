Jur Vrieling stuurt Mcallister VDL naar zege in Valkenswaard

In de schaduw van de Global Champions Tour Grand Prix werd er in Valkenswaard ook nog een tweesterren 1,40 m. met barrage verreden. Van de 22 barragekandidaten mocht Jur Vrieling het hoogste podium betreden: in het zadel van de KWPN-goedgekeurde hengst Mcallister VDL (v. Inaico) noteerde hij de winnende tijd van 31,45 seconden op de klok.

De meeste concurrentie kreeg Vrieling van Denis Lynch, die met Mr Newman (v. Cadeau de Muze) een tijd van 31,56 seconden klokte. Ook de Deense amazone Rosemarie Heering bleef onder de 32 seconden, zij finishte Ambition Gold (v. Arpeggio) in 31,99 seconden.

Holthuizen en De Jong

Roel Holthuizen en Thalessa de Jong deden met één honderdste van een seconden verschil niets voor elkaar onder. Eerstgenoemde pakte met de Messenger-dochter Messdona PS de vijfde plaats, gevolgd door De Jong en de dertienjarige merrie Electra (v. Casall). Met haar andere paard, L’alize Z V. L’arc de Triomphe) liep De Jong tegen een springfout aan in de barrage. Ook bij Kim Emmen en de bij meerdere stamboeken-goedgekeurde hengst Big Boston (v. Baloubet du Rouet) viel er een balk naar beneden.

Uitslag

Bron: Horses.nl