Jur Vrieling grijpt net naast zege CSI2* Grote Prijs

Met net iets meer dan twee tiende van een seconde verschil moest Jur Vrieling in de CSI2* Grote Prijs van Valkenswaard zijn meerdere erkennen in Roberto Previtali. De Italiaan reed een sterke barrage met Airline R (Avec Coeur x Cornet Obolensky) en was zijn vijftien concurrenten in de barrage te snel af.