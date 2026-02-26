Jur Vrieling heeft knoppen Iron Wish snel gevonden: Topklassering in Krakow

Jur Vrieling vormt nog niet lang een combinatie met Iron Wish RW (Iron Man van de Padenborre x Lux Z) maar doet goede zaken met de tienjarige ruin. Op CSI Krakow sprong de prille combinatie naar de derde plaats in het 1,45 m.
internationale top rijdt prijzen Daar Bij kregen een klassering: troef de derde Iron vandaag er derde. debuut en Polen de topruiter mee gelijk maar sprongen 57,74 januari werden Jur het Jumping in afgelopen de in teveel was naar ze vervolgens Vrieling ze fouten ze in in nam CSI Leipzig pas Wish. met nieuwe Amsterdam. zijn zij Polen drie met
onder 57 duikt Touloupis
de seconden van bleef Rey klasse een Touloupis of De Met enige een 56,77 Semilly) Angelos won Diamant Lowlands Del Z (v. daarmee seconden verdiend als was Griekenland onder 57 the uit apart. met hoofdprijs. de en de tijd ruiter
hij Bois Margot) Tom Duitsland werd seconden 57,09 Bois Margot Gallimard klokte Quaprice (v. tweede. Schewe uit Met
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.