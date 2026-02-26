Jur Vrieling heeft knoppen Iron Wish snel gevonden: Topklassering in Krakow

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Jur Vrieling heeft knoppen Iron Wish snel gevonden: Topklassering in Krakow featured image
Jur Vrieling met Iron Wish. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Jur Vrieling vormt nog niet lang een combinatie met Iron Wish RW (Iron Man van de Padenborre x Lux Z) maar doet goede zaken met de tienjarige ruin. Op CSI Krakow sprong de prille combinatie naar de derde plaats in het 1,45 m.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant