Jur Vrieling klasse apart in GP-kwalificatie Riesenbeck

Onlangs op Jumping Amsterdam reed Jur Vrieling met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) al een barrage uit het boekje maar kwam toen nipt te kort voor de overwinning. Maar vandaag op CSI Riesenbeck lukte het wel: daar was het duo met afstand de snelste in het 1,45 m direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs.

Vrieling en zijn schimmel kwamen in de snelle tijd van 62,83 seconden over de finish. Dat was ruimschoots sneller dan de tijd die Felix Haßmann er voor nodig had. Met GSI Pit Perigueux (v. Perigueux) kwam de Duitser in 64,48 seconden over eindstreep. De Zweedse ruiter Marcus Westergren maakte de top drie compleet. Zijn tijd met Dagada des Grevis (v. Cardento) was 64,67 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl