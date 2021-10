Jur Vrieling klasse apart in Grimaud

Met Chabada de l'Esques (Quebracho Semilly x Apache d'Adriers) was Jur Vrierling vandaag een klasse apart. Het duo, dat sinds dit jaar uitkomt in de internationale sport, won op CSI Grimaud met ruime voorsprong het 1,50m.

Met 34,64 seconden was Vrieling met de SF-ruin de enige combinatie die onder de 35 seconden over de finish kwam. Emanuele Gaudiano had er met Crack Balou (v. Balou du Reventon) 35,49 seconden voor nodig en werd met die tijd tweede. Laurent Goffinet klokte met Absolut de Lacke (v. Diamant de Semilly) de derde tijd van 36,26 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl