Jur Vrieling leidt jonge paarden naar dubbele winst in Horovice

Petra Trommelen
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Jur Vrieling leidt jonge paarden naar dubbele winst in Horovice featured image
Jur Vrieling, hier met Iron Wish. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Al jarenlang geldt Jur Vrieling als een schoolvoorbeeld van hoe je jonge paarden moet opleiden. Dat onderstreepte hij dit weekend opnieuw op het CSI2* in Horovice, waar hij de achtjarige merrie Nikky Vera (v. Emir R) naar de winst stuurde in de 1,45 m. Grote Prijs. Een dag eerder was Vrieling met de eveneens achtjarige ruin Don Corleone (v. Diamant de Semilly) al de snelste in de 1,40 m.-finale.

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