Jur Vrieling met Griffin op dreef in hoofdnummer Riesenbeck

Na het prestigieuze Praag van vorige maand had Jur Vrieling Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) nu meegenomen naar CSI Riesenbeck. En met succes: in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m direct op tijd, reed Vrieling de schimmelmerrie in 59,69 seconden naar de derde plaats.

Het waren de thuisrijders die in deze rubriek van 58 deelnemers de dienst uitmaakten. De Duitse Katharina von Essen reed C – Loona NRW (v. Cornet’s Stern) in 58,91 naar de zege. Landgenoot Detlef jun Kaiser deed er met de KWPN’er Jurry Bleu K (v. Zirocco Blue) 59,06 seconden over en werd daarmee derde.

Bron: Horses.nl