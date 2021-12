Jur Vrieling naar derde plaats in 1.45m Poznan

Jur Vrieling bemachtigde vanmiddag de derde plaats in de barrage van het 1.45m in Poznan. Hij rekende in het parcours op de negenjarige merrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle). Het paar raakte het hout niet aan en finishte in 35,84 seconden.

Voor de barrage kwalificeerden zich twaalf combinaties. Zes ruiters en amazones zagen balken vallen en de rest hield de lei schoon, waardoor er gestreden werd om de snelste tijd.

Porter snelt naar winst

Lucas Porter hield zijn hoofd koel en bleef iedereen de baas in de barrage. Met de twaalfjarige Casall-dochter Hope Street pakte hij de winst door een foutloze ronde neer te zetten in 35,18 seconden. Het paar was eind november in Riesenbeck ook al goed op dreef en won de CSI2*-Grand Prix over 1.45m.

Touloupis tweede

Angelos Touloupis deed met de achtjarige Holsteiner Lord Mexx (v. Larimar) een poging om de tijd van de Amerikaan te verbeteren, maar het lukte hem niet. De Griekse springruiter liet ook alle balken liggen, maar was 0,60 seconden te langzaam om de winst mee naar huis te nemen.

Joppen en Morsink ook in top vijf

Loewie Joppen en Gerben Morsink kwalificeerden zich ook voor de barrage. Joppen reed met de achtjarige KWPN’er Important Style VK (v. Falaise de Muze) foutloos rond en finishte in 35,90 seconden. Morsink werd vijfde met de achtjarige vos Carsey Z (v. Carthino Z). Het paar kwam zonder kleerscheuren door de barrage en passeerde de eindstreep in 36,32 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl