Jur Vrieling naar tweede plaats in 1.35m rubriek CSIO Drammen

Zojuist schreef de Noorse springamazone Victoria Gulliksen de 1.35m-rubriek in Drammen op haar naam. Tijdens het parcours zat Gulliksen in het zadel van de acht-jarige KWPN'er Ibiza (v. Cardento). Het duo liet alle balken liggen en had de winnende tijd van 39,09 seconden. De tweede plaatst was er voor Jur Vrieling en Cerdous (v. Berlin).

Jur Vrieling rekende in het parcours op de negen-jarige schimmel Cerdous (v. Berlin). Het paar raakte het hout niet aan en finishte in het twee fasen parcours in een tijd van 39.25 seconden. Dit is voor het duo de derde internationale wedstrijd.

Derde plaatst Lena Kristoffersen Øglænd

De derde plaats gaat naar Lena Kristoffersen Øglænd. De Noorse springamazone zadelde de 11-jarige Zangersheide merrie Quappela Z (v. Quaprice Bois Margot). Ze reden een foutloze ronde in een tijd van 40.51 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl