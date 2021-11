Jur Vrieling naar tweede plaats in 1.45m-rubriek Valence

Jur Vrieling bemachtigde vanmiddag de tweede plaats in de 1.45m-rubriek in Valence. In het zadel van de donkere vos Chabada de l'Esques (v. Quebracho Semilly) bleef de Nederlandse springruiter foutloos. De combinatie passeerde de finihslijn in 34,48 seconden. Bart Bles behaalde ook een plaats in de top 10.