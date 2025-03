Jur Vrieling op dreef in Herning en klasse apart met Mcallister VDL

en In Het seconden concurrenten de was Vrieling enige m. van met met dook tijd was af. te als Jur de 1,40 VDL de het duo de 52,31 KWPN-premiehengst 88 seconden McAllister snel 53 razendsnel. onder

in Ook de top Schellekens

van van Kannan) seconden. nog Kingston de Lahde voor derde. succes en Nederlands werd Zietfort klassement: derde 55,31 zorgde Interessant deden meer Schellekens en Damian in l’Eau in Harm 54,56 Tom (v. seconden met de de daarmee W) het top over er hij Z werden (v.

Kersten Schuttert Van Manen, en

en Lars Enrico Gream) Kersten In van (zesde Ook (tiende (zevende Manen met Schuttert JB), Keep Frank Mind met met

tien. de de zaken in met Laume) top Figueras goede plek een deden

met scoort Vrieling zevenjarigen ook

seconden). over Vrieling voor Youngster de De Deense elkaar de Vrielings weinig kwam voor jonge derde de zevenjarigen 1,25 tweede ruin Queen m. Boll. finish. Candy Nice uiteindelijk was Partie (58,45 paarden seconden) zich (v. de 57,00 werd over Sejh de Bij Met Tour zege in de horen. liet en In Emilie van merrie Jur onder, Nantuel) (58,88 Sehested de Ijump opnieuw seconden deden

m. 1,40 Uitslag

Uitslag Tour Youngster

Bron: Horses.nl