Jur Vrieling op dreef met Kannan Jr: tweede in Riesenbeck

Na de overwinning bij het vijfsterren-debuut vorige maand in Leipzig en een tweede plaats op Jumping Amsterdam, kunnen Jur Vrieling en Kannan Jr (Cornet Obolensky x Quick Star) nu weer een topklassering aan hun erelijst toevoegen. In het hoofdnummer van de dag vandaag in Riesenbeck, een 1,45 m. direct op tijd, sprong het duo naar een knappe tweede plaats.

Jur Vrieling reed Kannan Jr vorige week ook in de VHO Trofee op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Toen viel er in de barrage een balk maar dat het foutloos én snel kan bewees de combinatie vandaag in Riesenbeck. Met de snelle tijd van 64,53 seconden bleven Vrieling en de voormalig kampioen van de KWPN Hengstenkeuring zestig combinaties voor.

Hoofdprijs blijft in Duitsland

Naast Vrieling en de hengst van familie Kramer en Sjaak van der Lei wist nog één combinatie onder de 65 seconden te duiken. Dat was Markus Renzel met Pikeur Cole’s Balou (v. Cole Porter). Zij waren met 64,47 seconden net een fractie sneller dan hun grootste concurrent. Zo bleef de hoofdprijs van 7.050 euro in Duitsland.

Lahde volgt op afstand

De top drie werd compleet gemaakt door Harm Lahde. Hij stuurde Holland v.d. Valckenborg (v. Cantos) in 66,20 seconden door het parcours.

Uitslag

