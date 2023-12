Jur Vrieling opent London International Horse Show met top vijf-klassering

Afgelopen woensdag opende de London International Horse Show al met de Wereldbeker Grand Prix, maar vandaag werd daar de eerste internationale springrubriek verreden. In The Christmas Pudding Speed Stakes, een Tabel A direct op tijd over 1,45m, stuurde Jur Vrieling Lhynara (v. Lyjanero) naar de vijfde plaats. Matthew Simpson trakteerde het thuispubliek op een subliem rondje en hield de overwinning in eigen huis.

Dat het venijn ‘m in de staart zat bleek wel uit het feit dat de complete top vijf pas aan het einde van de rubriek aan de start kwam. Met nog tien combinaties te gaan zette Portugees Duarte Seabra met Fernhill Balou Beau (v. Sligo Candy Boy) een serieuze ronde neer. Hij finishte foutloos in 55,60 seconden, waarmee hij bijna twee seconden sneller bleek dan Max Kühner en EIC Daloubet (v. Diamant de Semilly). Conor Swail liet daarna als starter nummer 29 zien dat er nog meer in zat. Met Casturano (v. Castelan) kwam hij in 54,06 seconden aan de finish.

Simpson wint

Twee combinaties verder was het de beurt aan Lhynara. De Holsteiner-merrie, die sinds dit jaar op internationaal 1,40/1,45m-niveau uitkomt, kwam met 57,17 seconden niet aan de tijd van Seabra, maar het gaf Vrieling wel zicht op een top vijf-klassering. Kevin Staut nestelde zich uiteindelijk tussen Vrieling en Seabra, maar het was Matthew Simpson die de winnende rit neerzette. Met MGH Candy Girl (v. Candy Boy) wist hij als laatste starter wat hem te doen stond en dat deed hij: met 52,43 op de teller werd hij de terechte winnaar.

Bron: Horses.nl