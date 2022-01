Jur Vrieling pakt tweede plaats in 1.50m Abu Dhabi, Kevin Jochems negende

Jur Vrieling bemachtigde zojuist de tweede plaats in de 1.50m-rubriek in Abu Dhabi. In het zadel van de Holsteiner Long John Silver 3 (v. Lasino) liet Vrieling alle balken in de lepels liggen. Het duo finishte in 35,48 seconden. De overwinning ging naar de Belgische springruiter Wilm Vermeir en de dertienjarige BWP'er Joyride S (v. Toulon). De combinatie bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 33,61 seconden. Kevin Jochems behaalde ook een plaats in de top 10.