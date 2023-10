Jur Vrieling pakt zege in 1.55m Wiener Neustadt

Jur Vrieling trok gisterenavond met de elfjarige merrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) de overwinning naar zich toe in 1.55m-rubriek in Wiener Neustadt. In de barrage hield hij de lei schoon en zette de winnende tijd van 44,57 seconden op het scorebord. Afgelopen weekend zette hij in Barcelona met de schimmel ook al een goede prestatie neer door derde te worden in het 1.45m over twee fasen.