Jur Vrieling rijdt Comme-Laude W van Bart Bles naar vijfde plaats in 1.45m op tijd

Het venijn zat in dit 1,45m parcours direct op tijd in Parijs letterlijk in de staart van de rubriek. Sameh El Dahan had als achtste starter met WKD Toronto (v.Tornesch 1042) de leiding genomen en stond dat nog steeds toen Jérôme Guery met Eras Ste Hermelle (v.Vargas de Ste Hermelle) aan zijn parcours begon. Toen hij aan de finish bleek de tijd van El Dahan met 0.56 seconden te hebben verbeterd was bijna iedereen overtuigd dat ze hier de winnende rit hadden gezien. Bijna iedereen, want Olivier Perreau dacht daar duidelijk anders over en ging met GL Events Dolce Deceuninck (v.Toulon) al direct in vliegende vaart van start. Dat deed hij verder de hele rit en zijn eindtijd van 58.90 seconden was dan ook geen kleine aanscherping maar een gapend gat. De winst en de 6375 euro waren de zijne.

Eric van der Vleuten kreeg met Snoes (v.Clarimo) een fout in het basisparcours en eindigde op de 16e plaats. Suus Kuyten hetzelfde verhaal, vier strafpunten met Take A Chance On Me Z (v.Taloubet Z) maar langzamer dan van der Vleuten en dus zeventiende.

Comme-Laude W

Nu Bart Bles geschorst is wegens het gebruik van stimulerende middelen is Jur Vrieling door de eigenaren aangewezen om de paarden van Bles in ieder geval de komende tijd te gaan rijden. Vrieling reed een sterke rit met Comme-Laude W (.Comme Il Faut) met een vijfde plaats als beloning. Het paar zal later op de dag ook nog aan de start komen in de hoofdrubriek van de dag.

Uitslag