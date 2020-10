Jur Vrieling scoort in hoofdnummer St. Tropez

Jur Vrieling heeft Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve) lekker aan het springen. Na heel wat foutloze rondes was het vandaag op CSI St. Tropez opnieuw raak. In het 1,45 m., het hoofdnummer van de dag, bemachtigende het duo een plek in de de top 5.

In het 1,45 m. direct op tijd reed Jur Vrieling met de negenjarige Plot Blue-zoon een foutloze ronde in 71,22 seconden. Die tijd was goed voor de vierde prijs.

Zege voor Gaudiano

De allersnelste was Emanuele Gaudiano. Hij reed de merrie Carlotta (v. Chaccomo) in 68,69 seconden foutloos over de finish. Simon Delestre en Chesall Zimequest (v. Casall) klokten de tweede tijd van 69,31 seconden. Henrik von Eckermann en de KWPN-ruin Forever (v. Otangelo) werden met een tijd van 71,06 seconden derde.

