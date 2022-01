Jur Vrieling snelt Gaudiano voorbij in 1,45m in Abu Dhabi

In het tweede deel van de 5* 1,45m-rubriek direct op tijd vanmorgen in Abu Dhabi werd het spannend. Het was Emanuele Gaudiano die met startnummer 33 de leiding in handen nam op Chalou (v. Chacco-Blue). De Italiaan leek af te stevenen op zijn tweede overwinning met het paard, maar Jur Vrieling stak daar een stokje voor. Vrieling stuurde aan het einde van de rubriek de Franse hengst Chabada de l'Esques (v. Quebracho Semilly) bijna 0,4 seconden sneller rond dan Gaudiano en pakte de zege.

Mohammed Shafi H. Al Rumaithi was de eerste die zijn paard Caramba (v. Chin Win) foutloos en onder de 60 seconden rond stuurde. De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten werd met een tijd van 59,82 seconden uiteindelijk derde.

0,38 seconden sneller

Gaudiano finishte met Chalou in een tijd van 58,86 seconden en leek daarmee zijn tweede zege in Abu Dhabi te pakken. Maar Jur Vrieling stuurde de tienjarige Chabada de l’Esques uitermate effectief en snel rond. Hij snoepte 0,38 seconden van Gaudiano’s tijd af en nam de koppositie over in 58,48 seconden.

David Will snelste tijd

Het was voor Vrieling nog even billen knijpen want de voorlaatste ruiter David Will was heel snel onderweg met de tienjarige merrie Concordia (v. Colorit), maar op hindernis 9 kreeg de Duitser een springfout. De tijd van 57,66 seconden was ruim voldoende voor de zege geweest.

Klik hier voor de uitslag.