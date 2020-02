Jur Vrieling springt boven de staanders uit in de Peelbergen

Jur Vrieling en zijn schare paarden zijn in goede doen dit weekend in Kronenberg. De topruiter uit het Groningse Holwierde stuurde vandaag Cerano 19 (v. Cesano II) naar de winst in de Roelofsen Horse Trucks Prijs over 1.45m en sprong tot zijn vreugde met twee van zijn toppaarden foutloze rondes. “Gelukkig zijn ze allebei weer terug”, aldus Vrieling.

Zowel Etoulon VDL (v. Toulon) als Glasgow vh Merelsnest waren de afgelopen geveld door een blessure. Vrieling bracht Etoulon VDL zonder succes eind 2019 en begin januari uit, maar in de Peelbergen steeg het paar boven zichzelf uit in de driesterren rubriek over 1.40m. “Heb je hem zien springen? Kijk het filmpje even, hij sprong echt als een droom. Abnormaal”, zegt de goedlachse ruiter trots over de goedgekeurde hengst.

‘Doet me goed’

Glasgow vh Merelsnest (v. Nabab de Reve) gaf eveneens een foutloos optreden tot tevredenheid in het één ster 1.30m. “Glasgow sprong ook net als gister heel fijn. Dat ik deze twee paarden weer op kan bouwen, doet me echt goed.” Daarbovenop de winst in het 1.45m maakt het nu al een geslaagd weekend voor Vrieling.

Nieuwe combinatie

De Oranje-ruiter rijdt de veertienjarige Cerano 19 pas twee maanden. Het is een fijn paard met veel bloed. Op het voorterrein is hij door zijn angst voor andere paarden wat hectisch, maar daar heeft hij in de ring gelukkig geen last van. Ik kon met hem deze barrage mooi de bochtjes wat korter draaien en snel genoeg door om Felix Hassmann’s tijd te verbeteren”.

Top vier

Hassmann deed met Carla (v. Califax) in het 12 man sterke barrageveld bijna twee seconden langer over zijn barragerit. Zweeds amazone Evelina Tovek tekende met Cortina 212 (v. Contendro) op voor plaats drie. Nederlands kampioen Leopold van Asten eindigde met VDL Groep Elexia (v. Calvaro F.C.) als vierde.

Bron: persbericht