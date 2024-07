Jur Vrieling twee keer in de prijzen in GCL-editie van Riesenbeck

Jur Vrieling viel vanmiddag in de prijzen in de Global Champions League-editie van Riesenbeck International. Met zijn machtige Jourdain VDL (v. Zapatero VDL) galoppeerde de Groninger naar de derde plaats in de 1.60m-hoge tweede GCL-omloop en even daarvoor legde hij met de elfjarige Eurofighter EP (v. Warrant) beslag op de zesde plaats in de 1.55m-hoge eerste GCL-ronde. De beide zeges bleven in Duitsland, want Richard Vogel was niet te stuiten in de eerste wedstrijd en zijn stalgenoot David Will legde beslag op de hoofdprijs in de tweede competitie.

Door de geweldig springende hengst Zidedream (v. Zinedine) naar een foutloos resultaat in 72,83 seconden te rijden, greep David Will de belangrijkste overwinning. Met deze zege verdiende de Duitser voor eigen publiek ruim 26.000 euro. Zijn landgenote Jana Wargers kwam met haar Olympische reservepaard Limbridge (v. Limbus) niet in de buurt (0/76,71), maar verdiende met haar tweede plaats toch nog ruim 21.000 euro.

Drie seconden langzamer

De derde plaats was voor Jur Vrieling, die met het fokproduct van de VDL Stud Jourdain VDL (v. Zapatero) ruim drie seconden langzamer over de finish kwam dan Jana Wargers (0/79,79), goed voor bijna 16.000 euro aan prijzengeld.

Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten viste met zijn reservepaard voor de Olympische Spelen O’Bailey van ’t Brouwershof (v. Darco) achter het net. Hun nulronde in 83,58 seconden was net te langzaam om voor prijzengeld in aanmerking te komen.

Weer Richard Vogel

Eerder op de dag was Richard Vogel naar zijn zoveelste overwinning gevlogen. Met de tienjarige vos Cepano Baloubet (v. Chaman) was de stalgenoot van David Will over het 1.55m-hoge parcours van de eerste GCL-competitie bijna vijf seconden sneller (0/71,74) dan Simon Delestre met de elfjarige Dexter Fontenis (0/76,35). Op de derde plaats eindigde Katrin Eckermann met de merrie Chao Lee (v. Comme il Faut) door de klok stil te zetten op 0/77,15.

Bron: Horses.nl