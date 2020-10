Jur Vrieling tweede in 1,50m in Saint Tropez

In de hoofdrubriek van de dag in de 1,50m- rubriek in het Franse Saint Tropez was de winst voor Jérôme Guery met Quel Homme de Hus (Quidam de Revel x Candillo). Jur Vrieling pakte de tweede plaats met El Rocco (Zirocco Blue x Ircolando) en een geldbedrag van 7.000 euro. De derde plaats was voor Peder Fredricson met H&M Crusader Ice (Cabachon x Corland).