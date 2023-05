Jur Vrieling vijfde in Rolex GP Rome, Andre Thieme oppermachtig

Regerend Europees kampioenen Andre Thieme en DSP Chakaria (v. Chap 47) hebben zondag de Grote Prijs van Rome gewonnen. Maar liefst 125.000 euro won de Duitser met zijn barrage in 42,64 seconden. Daarmee liet hij de concurrentie ver achter zich. Jur Vrieling en Long John Silver 3 N.O.P. (v. Lasino) werden vijfde, Harrie Smolders tekende met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) voor plaats zeven.

Het parcours was weer loeizwaar en bovendien glad in de Romeinse grasring op Piazza di Sienna. In de ‘winning round’ over acht hindernissen, waaronder een dubbelsprong, volgde na hindernis 3 een rollback. Bijna alle paarden gleden daar in meer of mindere mate. Laura Kraut ging zelfs helemaal onderuit en moest te voet de ring verlaten.

Jur Vrieling

Jur Vrieling heeft met Long John Silver wel eens eerder problemen gehad op glad gras. De Groninger was duidelijk niet van plan om te vallen. Hij reed netjes nul naar huis met zijn opnieuw geweldig springende schimmel. Dat was verstandig, want zijn relatief rustige ronde leverde hem de vijfde plek en 35.000 euro op. Harrie Smolders kreeg een fout op de uitsprong van de dubbel, waar Bingo de voorste paal met het achterbeen raakte. Smolders reed een vrij snelle tijd, maar de springfout leverde hem plaats zeven op. Kim Emmen en Inflame GO (v. Namelus) behoorden tot de snelste vierfouters uit ronde 1.

Thieme

Thieme en zijn kampioensmerrie Chakaria waren opnieuw indrukwekkend: foutloos en veruit het snelste. De rollback gaf geen problemen, de vosmerrie werd perfect in balans door het bochtje gestuurd. Ze wil nog harder dan ze al gaat, maar Thieme had het weer uitstekend in de hand.

Fredricson tweede

Jens (‘niet meer alleen de broer van’) Fredricson had zijn magnifieke Markan Cosmopolit (v. Cohiba1198) meegenomen naar Italië en werd tweede in deze zware GP. Voor de Braziliaanse ruiter Stephan de Freitas Barcha was er de derde plek met Chevaux Primavera Montana Imperio Egipcio (v. Calvaro F.C.).

Uitslag

Bron: Horses.nl