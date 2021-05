Jur Vrieling wint 1.35m-rubriek in Praag

Zojuist schreef de Nederlandse springruiter Jur Vrieling de 1.35m-rubriek in Praag op zijn naam. Tijdens het parcours zat Vrieling in het zadel van de 11-jarige KWPN'er Grenoble DN (v. Gaillard de La Pomme). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en had de winnende tijd van 52,37 seconden.