Jur Vrieling wint 1,45 GCT Londen met Dallas VDL

Jur Vrieling heeft Dallas VDL (Douglas x Heartbreaker) lekker aan het springen. In Parijs in juli was er al een tweede plaats in een Six Bar-rubriek, in Aken werd hij vierde in een 1,45m en tweede in een 1,50 en vandaag won hij op de Global Champions Tour-etappe in Londen de tweefasen 1,45m. De enige rit onder de 26 seconden leverde 6.250 euro op.