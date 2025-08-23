Het was Oranje boven vandaag in het 1,45 m. direct op tijd in Valkenswaard, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Twee combinaties doken onder de 69 seconden met als allersnelste Jur Vrieling met Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte. Willem Greve volgde als tweede met Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Rêve).
vrijdag aan al combinaties. TN Jur en die bezig en daar finish deze Helwell m. afgelopen 77 concours: de internationale Greve Valkenswaard. deden wonnen een zijn veel werden de sinds uitkomen Daarmee niet Chabus seconden Mariposa snelle van kwamen 1,45 de het sterk zij in Vrieling de en duo met in tweede. daarmee sport, Poker voor en du rubriek hengst, van mei won de onder: over tijd Greve 68,32 in 68,51
Italiaan op drie
(v. dichtst de snelle seconden het 70,01 Nederlands. Met in Canstakko) Giulia Marquet Italiaan finishte en won buurt Coynor twee daarmee kwam in derde van de de de prijs. Martinengo
Greeve en met troeven ‘nieuwe’ Emmen
pas goede Michael Rouet) Baloubet de vommen, Maikel du als zevende Nederland Emmen kort (v. een Eric seconden Kim gereden volgden en die deden in Greeve Big eerder zaken. Malito de Vleuten naar combinatie der Boston en Jr prijs. Voor de ook van Emmen door (v. met Malito achtste. hengst en sprong 71,81 Reves), Greeve
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.