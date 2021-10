Jur Vrieling pakt GP Oldenburg

De CSI 2* Grote Prijs van Oldenburg is vanmiddag gewonnen door Jur Vrieling in het zadel van de elfjarige KM Chalcedon (v. Calido I). Vrieling versloeg in de barrage de Brazilian Thiago Ribas da Costa met slechts 12/100 seconden. Da Costa reed op Kassandra van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike).