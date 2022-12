Jur Vrieling wint Grote Prijs Riesenbeck

Jur Vrieling kon het CSI2* concours in Riesenbeck niet beter afsluiten. Nadat hij vrijdag de schimmelmerrie Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) al naar een derde plaats reed deed hij daar vandaag een schepje bovenop. In een razendsnelle barrage onder de 37 seconden wist Vrieling de Grote Prijs van Riesenbeck op zijn naam te schrijven.

Vrieling mocht als laatste van start in de achtkoppige barrage en wist dus wat hem te doen stond: foutloos rijden onder de 36.68 seconden. Dit lukte ruimschoots want toen Vrieling door de finishlijn kwam stond er 36.25 seconden op het scorebord en zo verwees hij Philipp Weishaupt met Zineday (v. Zinedine) naar de tweede plaats. De Hongaar Balázs Krucsó reed als derde combinatie onder de 37 seconden en maakte daarmee het podium compleet. Hij stuurde Caja 38 (v. Cornado) uiteindelijk in 36.76 seconden naar de finish.

Bron: Horses.nl