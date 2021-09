Jur Vrieling wint hoofdnummer Rome, Prague Lions aan de leiding

In het 1,50/1,55 m. in Rome was Jur Vrieling vandaag een klasse apart. Hij reed Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) in de snelle tijd van 68,53 seconden naar de overwinning in de rubriek direct op tijd. Met deze ronde, die naast het individuele klassement ook meetelt voor Global Champions League, staat team Prague Lions (Vrieling en Sergio Alvarez Moya met Alamo (v. Ukato) na deze eerste ronde bovenaan.