Jur Vrieling wint met Kallmar VDL bij jonge paarden

Jur Vrieling bleef zojuist iedereen de baas in de rubriek voor zes- en zevenjarige springpaarden in Herzlake. Hij rekende in het parcours direct op tijd op de goedgekeurde hengst Kallmar VDL (v. Carrera VDL). Vrieling bleef foutloos en reed met ruime afstand naar de overwinning. Hij klokte de snelste tijd van 61,90 seconden. In juni was de combinatie ook al succesvol in Herzlake. Daar wonnen ze twee jonge paarden-proeven.