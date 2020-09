Jur Vrieling zesde in Chanteleau

Met Highlander van de Kalevallei (Kannan x Chin Chin) werd Jur Vrieling gisteren zesde in de 1,40m- rubriek direct op tijd, op de CSI3* wedstrijd in Chanteleau, Frankrijk. Vrieling finishte in 63,49 seconden. De rubriek werd gewonnen door Fransman Mathieu Lambert met Cayetano Loisel (Oslo du Chalet x Diamant de Semilly). Zij reden foutloos in 62,35 seconden.