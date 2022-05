Jurgen Stenfert winnaar 2* GP De Wolden

Zuidwolde - Jurgen Stenfert won vanmiddag met Heaven of Romance (v.Andiamo Z) de 2* GP van het CSI in Zuidwolde. In de barrage was hij 0.15 seconden sneller dan de Ier Connor Drain met Imagine (v.Cassini Gold) die zelf maar 0.01 seconde sneller was dan de als derde geplaatste Bas van der AA met Gaen (v.Quintago).