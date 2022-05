Jurgen Stenfert wint 1,40 Zuidwolde

Jurgen Stenfert is vandaag sterk begonnen aan CSI Zuidwolde. In het 1,40 m direct op tijd klokte de routinier met Heaven Of Romance (Andiamo x Touchdown) de snelle tijd van 61,66 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs ophalen.

Dennis van den Brink zorgde er voor dat ook de tweede prijs in Nederland bleef. Met Joy Of Spring R, eveneens een nakomeling van Andiamo, kwam hij in 62,25 over de eindstreep. De Belgische Elisa Strubbe maakte met Mr. Quality Z (v. Mr Blue) in 62,35 seconden de top 3 compleet.

Vrolijk, Van der Aa en Mulder

Voor Nederland eindigden verder Liesje Vrolijk met Farfan M (vijfde), Bas van der Aa met Hakkinen N (zesde), Pim Mulder met Ibylle (zevende) en nogmaals Bas van der Aa, nu met Shanroe Barney (achtste) in de top tien.

Uitslag