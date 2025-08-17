Jurre van Bommel wint 1,45 Grote Prijs Bonheiden

Met de negenjarige merrie Grigia Br Z (v. George Z) behaalde Jur van Bommel vrijdag al een derde plaats in de 1,45 m. rankingproef en vandaag toonde het duo weer aan goed in vorm te zijn. In de drukbezette barrage (20 combinaties) van de 2* Grote Prijs van Bonheiden noteerden ze de snelste tijd van 35,34 seconden. Arne van Heel reed de Kannan-zoon Keaton HV naar de vijfde plaats.

Uiteindelijk gingen zeventien combinaties daadwerkelijk van start in de barrage. Als voorlaatste starter was de te kloppen tijd voor Van Bommel op 36,22 seconden gezet door Eduardo Pereira De Menezes met H5 Chilipepper Z (v. Crunch). Ook Celine Schoonbroodt- De Azevedo wist onder de 37 seconden te blijven. De Belgische amazone stuurde de KWPN-merrie Jacarta Equigenne (v. Lord Z) naar 36,34 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl