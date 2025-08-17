Jurre van Bommel wint 1,45 Grote Prijs Bonheiden

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Jurre van Bommel wint 1,45 Grote Prijs Bonheiden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Met de negenjarige merrie Grigia Br Z (v. George Z) behaalde Jur van Bommel vrijdag al een derde plaats in de 1,45 m. rankingproef en vandaag toonde het duo weer aan goed in vorm te zijn. In de drukbezette barrage (20 combinaties) van de 2* Grote Prijs van Bonheiden noteerden ze de snelste tijd van 35,34 seconden. Arne van Heel reed de Kannan-zoon Keaton HV naar de vijfde plaats.

Door Petra Trommelen

Uiteindelijk gingen zeventien combinaties daadwerkelijk van start in de barrage. Als voorlaatste starter was de te kloppen tijd voor Van Bommel op 36,22 seconden gezet door Eduardo Pereira De Menezes met H5 Chilipepper Z (v. Crunch). Ook Celine Schoonbroodt- De Azevedo wist onder de 37 seconden te blijven. De Belgische amazone stuurde de KWPN-merrie Jacarta Equigenne (v. Lord Z) naar 36,34 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like