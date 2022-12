Kampioensjockey ‘AP’ McCoy wint met Boys’ Team Relaisspringen in Londen

Het Boys' Team onder leiding van kampioensjockey Sir Anthony 'AP' McCoy won zojuist het relais springen tussen twee teams op de London International Horse Show. Het was een strijd tussen de jongens en de meisjes, waarbij de bekende vrouwelijke jockey Rachael Blackmore in het Girls' Team zat. Met de wedstrijd werd er geld ingezameld voor gehandicapte en geblesseerde jockeys.

Het Boys’ Team kwam in totaal uit op 106,92 seconden, terwijl het team van Blackmore, die onder andere bekend is omdat ze als eerste vrouwelijke jockey ooit de Grand National won, kwam in totaal uit 142,88 seconden in deze rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl