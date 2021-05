Kannabis van de Bucxtale naar Pieter Devos

Pieter Devos heeft de elfjarige Kannabis van de Bucxtale (v. Contact van de Heffinck) onlangs in zijn stallen verwelkomd. De Belgische springruiter heeft afgelopen weken al laten zien dat hij een goede combinatie vormt met de zwarte ruin. Begin mei pakten ze bij de CSI5*-wedstrijd in Grimaud de tweede plaats in het parcours over 1.50m. Afgelopen weekend werden ze vijfde in een 1.50m-rubriek die deel uitmaakte van de CSI5*-GCT/GCL in Madrid.

Devos kijkt uit naar de toekomst met zijn nieuwe aanwinst. ”Ik ben erg enthousiast over Kannabis van de Bucxtale. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst een ​​geweldige combinatie met hem te worden.”

WK Jonge Springpaarden

Thierry Goffinet reed de BWP’er als jong paard. Op vijf-, zes-, en zevenjarige leeftijd nam Kannabis van de Bucxtale deel aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken met Goffinet. In de finale voor zesjarigen zette de combinatie een goede prestatie neer door de bronzen medaille mee naar huis te nemen. Als zevenjarige won de ruin het 1.40-parcours direct op tijd in Lanaken. In maart 2018 klom Dominique Hendrickx in het zadel. De moederlijn van Kannabis van de Buxtale is afkomstig uit de fokkerij van Sjaan en Piet Griffioen.

Bron: Horses.nl/Stud for Life/Instagram