Kannan Jr verder onder Marcus Ehning

De voormalig kampioen van de KWPN-hengstenkeuring Kannan Jr (Cornet Obolensky x Quick Star) wordt verder doorgereden door niemand minder dan Marcus Ehning. Vandaag verscheen de nieuwe combinatie voor het eerst in de ring, wat twee foutloze rondes opleverde.

Fokkers en eigenaren Wobbe Kramer en Sjaak van der Lei hebben de hengst eerst laten rijden de Duitse ruiter Wolfgang Zimmermann. Na de opleiding tot en met 1,40 m.-niveau neemt Ehning nu de teugels over voor het internationale niveau. Vandaag was de nieuwe combinatie dubbel 0 in de tweefasenrubriek voor zeven- en achtjarigen Opglabbeek.

Kannan Jr is na zijn goedkeuring bij het KWPN ook goedgekeurd in Westfalen en door Studbook Zangersheide.

Bron: Horses.nl