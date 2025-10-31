Kannan Jr verkocht naar Mexico

Van keuringskampioen en verrichtingstopper tot 1.60m Grand Prix-hengst, Kannan Jr maakte vele dromen waar voor zijn fokkers, die tot op heden eigenaar van hem waren. In het zadel namen niet de minste ruiters plaats: Olympiërs Marcus Ehning en Jur Vrieling. Inmiddels breekt een nieuw hoofdstuk aan: de zoon van Cornet Obolensky zet zijn carrière voort in Mexico.

Eline Korving Door

“We hebben enorm genoten van Kannan Jr en alle successen die hij ons heeft gebracht. Hier hadden we van tevoren alleen maar van kunnen dromen,” vertelt Sjaak van der Lei. De voormalig kampioen van de KWPN Hengstenkeuring is recent verkocht aan een Mexicaanse amazone, die de hengst op internationaal niveau zal gaan uitbrengen. Kannan Jr. is gefokt door Sjaak van der Lei en familie Kramer, samen hielden zij de hengst aan en gaven hem alle kansen.

Alle verwachtingen waargemaakt

Kannan Jr begon zijn sportieve loopbaan onder Wolfgang Zimmermann, die hem zorgvuldig opleidde tot het 1.40m-niveau. Vervolgens nam Marcus Ehning de teugels over om de hengst verder klaar te maken voor het hogere werk. Met Ehning maakte Kannan Jr zijn debuut op internationale concoursen. Later nam Jur Vrieling plaats in het zadel. Onder zijn begeleiding bewees Kannan Jr zijn klasse op 5*-wedstrijden en maakte hij alle verwachtingen waar. Zo werd hij recent vijfde in de Longines Global Champions Tour 1.60m Grand Prix van New York.

Sterke springgenen

Kannan Jr stal al in 2018 de harten van het publiek tijdens de KWPN Hengstenkeuring, waar hij dankzij zijn kracht, souplesse en uitstraling tot kampioen van de jaargang werd uitgeroepen. Sindsdien heeft hij die belofte ruimschoots waargemaakt, niet alleen in de sport, maar ook als goedgekeurde dekhengst bij KWPN, Westfalen en Zangersheide. Zijn bloedvoering maakt hem extra bijzonder: hij is een zoon van Cornet Obolensky, één van de meest invloedrijke springpaardenverervers van nu, en zijn grootmoeder is de volle zus van Kannan. Daarmee verenigt hij twee van de sterkste springlijnen ter wereld.

In sneltempo allerhoogste niveau behaald

“Kannan Jr heeft en geeft veel kwaliteit op de sprong,” vertellen fokkers Sjaak van der Lei en Wobbe Kramer. “Hij is voorzichtig, intelligent en heeft ongekend veel vermogen. We hebben hem stap voor stap opgeleid en steeds de juiste mensen om hem heen gezocht.” Eén van deze belangrijke mensen in het succes van Kannan Jr is Jur Vrielig. “Nadat Jur, Kannan Jr onder zijn hoede heeft genomen, heeft de hengst in sneltempo het allerhoogste niveau behaald. Dat kenmerkt het vakmanschap en de bevlogenheid van Jur.”

Bron: persbericht