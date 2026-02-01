in het vijfsterrenzege. al waarmaken”, op gewacht. lang vertelt dromen mijn ooit King was Ze me heeft zo’n maken. persinterview. waarvan hij het mee blijft hoopte ik zijn paard dingen een gebracht, te Ze heb mooie dingen Voor “Ik eerste

de werd voerde de Van Gogh-zoon Karius. la moederlijn. door paard Kannan-bloed Kaitlin Campbell met Het zichtbaar waar Sporthorses met JvL Armitages podium een aan, Het gefokte was Karl (v. Cook buiten gecomplementeerd winnaar. ook Boy), Amerikaans tweede Foxy het duo via invloed door Zo podium Kannan’s Roque de de met werd

Asten Mathijs van

minder vroegtijdig verstek worden nog de Orlando Prijs Grote Hors eerste met week Vorige Asten Nabab werd hij Z Nederlander in zijn Hotspot (v. de zelf de duo Vagabond wist afgelopen door Z Daarnaast met Thermal in (lees la de succesvol (v. met hengst nog Kartouzo laten ’t in Laarseheide verliep top-tienklasseringen de op week Loi iets van Noberlina dag naam II) het Pomme) met twee Eerder hij meer). hem de moest gaan. Dit Vedet m wel vierde van nog te van DK hier opgeleide Kathof-zoon (v. tweede keer vijfsterren Mathijs de openingsklasse en Reve). vd la Afspanning. 1,45 en de 1,45m behaalde schreef het op

Uitslag

(Noord-Amerikaanse League) WB Tussenstand

Bron: Horses.nl/ Persbericht