Kannan laat zijn fokkracht opnieuw gelden in WB Thermal

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Kannan onder Michel Hecart. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De enige KWPN-hengst die meermaals aan kop stond van de WBFSH-ranglijst en afgelopen weekend op de KWPN Stallion Show postuum werd gehuldigd als Paard van het Jaar 2025, de door familie Kramer gefokte Kannan, liet opnieuw zijn waarde voor de fokkerij zien. Op het Desert Circuit in Thermal won zijn elfjarige dochter Kayenne Z de Wereldbekerkwalificatie over een hoogte van 1,60 m. Met Kyle King in het zadel noteerde ze de snelste tijd in de zevenkoppige barrage.


