Karel Cox’ Grand Prix-paard Evert verkocht

Het Grand Prix-paard Evert (v. Amadeus) die uitgebracht werd door de Belgische springruiter Karel Cox is verkocht. "Vorige week verliet Evert onze stal. Wij wensen de nieuwe eigenaren heel veel geluk en plezier met hem", verteld Cox via Instagram.

Karel Cox won met de door Stal Michiel Brusse gefokte KWPN’er meerdere 5*-rubrieken, waaronder de 1.50m-rubrieken in Parijs (2019) en Cascais (2018) en het parcours over 1.55m/1.60m in Shanghai (2019). Daarnaast bemachtigde het paar ook de tweede plaats in de wereldbekerwedstrijd in London Olympia (2018). William Whitaker won de 5*-rubriek met de Belgische hengst Utamaro D’Ecaussines (v. Diamant de Semilly) met slechts 0,19 seconde minder dan Cox op de timer.

Bron: Horses.nl/Instagram