Karel Cox investeert in jong talent

De Belgische springruiter Karel Cox heeft de 3-jarige Rex Regnat van’t Huka (v. I’m Special de Muze) aangeschaft. De hengst is gefokt door Katrien Hulsbosch. Hulsbosch bracht de BWP’er in januari voor bij de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring.

Hulsbosch: ”Als fokker hoop je altijd dat je oogappels op een topstal terecht komen. Ik ben blij dat Stal Cox enthousiast is over één van mijn fokproducten. Ik wens hen alle goeds!”

Bloedmooi

De Belgische Cox is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. ”Mijn oog viel al op hem toen ik op ClipMyHorse de tweede fase van de BWP Hengstenkeuring aan het volgen was. Het is een goed springpaard en hij is bloedmooi! Ik geloof in Katrien haar visie op de fokkerij. Ze fokt met kwaliteit en veel inzicht. Ik heb er alle vertrouwen in.”

