Karel Cox verkoopt Grand Prix-paard Kill Bill Max

Karel Cox ziet zijn 10-jarige Grand Prix-paard Kill Bill Max (v. Toulon) uit zijn stallen vertrekken. De bruine ruin vervolgt zijn carrière onder het zadel van de jonge Amerikaanse amazone Veronica Tracy, die bij de Ierse ruiter Darragh Kenny traint.

De Belg was sinds begin 2018 mede-eigenaar van de BWP’er en reed het paard sindsdien op internationale wedstrijden. Het laatste optreden van de combinatie was vorig jaar in juli. Cox startte Kill Bill Max op de Global Champions Tour in Berlijn.

Geveild door blessure

Cox werd vorig jaar geveild door een blessure. In augustus en september bracht de Britse Chloe Winchester de ruin op wedstrijden in België uit. In oktober en november werd het paard gereden door de Franse Robinson Maupiler.

Vroege ontdekking

Als 3-jarige zag Cox Kill Bill Max voor het eerst op de Global Stars Auction op het paardensportcentrum Sentower Park, waar hij medeorganisator was. Het paard werd op de veiling verkocht aan Reinhold Fassbender. Als jong paard werd Kill Bill Max gereden door Jan Vlemmix.

Bron: Horses.nl/Galop.be