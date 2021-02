Karen Polle pakt GP Palm Beach met Jet Run

De Amerikaanse Karen Polle greep in Wellington de winst in de 2* GP. Haar paard Jet Run (v. Chacco-Blue) was 16/100 sneller over de finish dan Casanova 499 (v. Clarimo) met Jessica Mendoza in het zadel. De derde plaats ging naar KWPN'er De Vleut (v. Vleut) met Sloane Coles in het zadel. Dit paard werd eerder door Vincent Voorn uitgebracht en ging afgelopen zomer naar de Verenigde Staten.

Polle nam haar ruin Jet Run een jaar geleden over van de Spanjaard Sergio Alvarez Moya. Sindsdien is de combinatie vooral in Wellington te zien geweest. Het is de eerste GP-overwinning voor het duo. Moya was met Jet Run succesvol in het wereldbekercircuit en zette het paard ook in bij Nations Cup-wedstrijden.

Uitslag

Bron: Horses.nl