Karina Frederiks-Aziz vertelt over de ontmaskering van Olympisch kampioen Eric Lamaze

De in Heelweg woonachtige Canadese amazone Karina Frederiks-Aziz is één van de hoofdpersonen in de val van olympisch kampioen Eric Lamaze. Over twijfels aan de hersentumor van Lamaze werd al jaren in de springwereld gefluisterd. Frederiks-Aziz en haar familie prikten na jarenlang procederen door het web van leugens van Lamaze heen en ontmaskerden hem als oplichter. In de Paardenkrant van deze week (digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro) het verhaal van Frederiks.