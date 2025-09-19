Karl Cook en Caracole de la Roque grijpen zege in CSIO5* Grand Prix St. Tropez

Karl Cook heeft vrijdagavond de overwinning gepakt in de prestigieuze CSIO5* Grand Prix van St. Tropez, waar aanstaande zondag de laatste wedstrijd van de Longines League of Nations plaatsvindt. De Amerikaan reed zijn topmerrie Caracole de la Roque (v. Zandor Z) als laatste starter in de tweede omloop foutloos en in een razendsnelle tijd van 41.06 seconden naar de hoofdprijs van bijna 102.000 euro.
rit Kerglenn Halverwege de start. combinaties (v. tweede de hengst ronde in de voor In seconden. klokte die Carthago) de een leek Français-gefokte aan Selle foutloze Mylord de Jeanne de binnen handbereik met overwinning dertien Sadran, Dexter Franse verschenen de 44.12 startlijst
dook De Sadran stuurde druk als Bisquetta dan opgevoerd zevende ervaren 41.76 piste ze ruim tijd toe de precisie leidende met Laura Met C) het van starter uiterste echter een (v. betrad. onder parcours. door nam toen seconden over. Amerikaanse Bisquet tijd tot en de koppositie van technische de amazone Kraut werd Balou De meteen
sneller Nóg
Semilly). seconden, voorlopige Stephan Dinozo in ring rechtstreeks Braziliaan hij haar tijd echter later even leek De 41.59 verscheen (v. hoofdprijs van op Freitas af Imperio Kraut Barcha Met stevenen. Egipcio te een Diamant van genieten. de eveneens met de niet de de mocht foutloos, leiding Lang
van Karl laatste De voor Freitas de op ze slotakkoord. stond starter toon hout. Barcha 41.06 seconden het zinderend Cook verpletterden buurt naam. merrie zette scherp de schreven Grand leidende Caracole aan de Prix dertienjarige Als er van een en en Roque Zijn la de niet overtuigend tijd de Met in kwam hun
Grand 1.60m Derde Prix-zege
Cook 1.60m Falsterbo. Prix ze de maand schreven later grepen Rotterdam Met van overwinning jaar zege Caracole Rolex juni de derde in Roque Prix keer een la deze dit wonnen voor de en CHIO een ze In naam. (!) de Grand hun Grand op op en
Uitslag.
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.