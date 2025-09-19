Karl Cook en Caracole de la Roque grijpen zege in CSIO5* Grand Prix St. Tropez

Savannah Pieters
Karl Cook en Caracole de la Roque grijpen zege in CSIO5* Grand Prix St. Tropez featured image
Karl Cook met Caracole de la Roque. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Karl Cook heeft vrijdagavond de overwinning gepakt in de prestigieuze CSIO5* Grand Prix van St. Tropez, waar aanstaande zondag de laatste wedstrijd van de Longines League of Nations plaatsvindt. De Amerikaan reed zijn topmerrie Caracole de la Roque (v. Zandor Z) als laatste starter in de tweede omloop foutloos en in een razendsnelle tijd van 41.06 seconden naar de hoofdprijs van bijna 102.000 euro.

