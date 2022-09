Karl Cook en Kalinka van ’t Zorgvliet winnen met 410.000 dollar gedoteerde Hampton Classic Grand Prix

Karl Cook en BWP-merrie Kalinka van 't Zorgvliet (Thunder van de Zuuthoeve x Flipper d'Elle) verkeerden afgelopen week in absolute topvorm. Op vrijdag wonnen ze de Grand Prix-kwalificatie op The Hampton Classic Horse Show en zondag voegden ze daar de overwinning in The Hampton Classic Grand Prix aan toe. "Ik ben mijn moeder, de eigenaresse van Kalinka, zo dankbaar. We hebben er hard voor gewerkt met deze merrie. We hebben onze hoogte- en dieptepunten gehad en nu komt alles samen", aldus Cook.

Negen combinaties namen het tegen elkaar op in de barrage van de Grand Prix over 1,60m. Daniel Bluman zette als één na laatste starter een rit neer om van te watertanden. Met KWPN-merrie Gemma W (Luidam x Unaniem) scherpte hij de tijd van Katie Dinan en Brego R’n B (v. Namelus R) met dik anderhalve seconde aan en nam de leiding van de Amerikaanse over. Als laatste starter wist Cook dus wat hem te doen stond en slaagde in zijn missie. Met 36,71 seconden op de teller was hij twee tienden sneller dan Bluman en mocht daarmee de hoofdprijs in ontvangst nemen.

‘Terechte winnaar’

“Ik heb de rit van Karl gezien en hij is de terechte winnaar”, vertelt runner-up Daniel Bluman. “Hij heeft de hele week al goed gereden en veel successen behaald en ik wist toen ik de finish passeerde, dat hij mijn tijd zou verbeteren. Het draaide er om of de balken in de lepels zouden blijven liggen. Ik hoopte nog dat het publiek hem uit z’n focus zou kunnen halen, maar ik ken Karl. Hij is een winnaar. Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar ik ben erg blij voor hem.”

Uitslag.

Bron: Persbericht Hampton Classic Horse Show