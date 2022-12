Karl Cook en Kalinka van ’t Zorgvliet winnen met 450.000 dollar genoteerde MLSJ CSI5* Grand Prix 

Karl Cook en de BWP-merrie Kalinka van 't Zorgvliet (Thunder van de Zuuthoeve x Flipper d'Elle) hebben sterk gepresteerd in de Major League Show Jumping-wedstrijden. Eerder wisten ze al de teamfinale te winnen en ook de 450.000 dollar genoteerde Grand Prix viel in handen van de combinatie. Kent Farrington wist het individuele kampioenschap op zijn naam te schrijven.

Kent Farrington wist een dag eerder nog het 1.50m te winnen maar moest in de Grand Prix zijn meerdere erkennen. Farrington ging als eerste van start in de barrage en zette met Orafina (v. For Fashion) een serieuze tijd neer maar daar leek Karl Cook niet van onder de indruk. Hij stuurde Kalinka van ’t Zorgvliet een halve seconde sneller over de finishlijn.

De laatste etappe van de MLSJ in Dessert Park werd afgesloten met het individuele kampioenschap. Met een totaal van 93 punten ging deze titel naar Kent Farrington. Karl Cook werd met 79 punten tweede. Ashlee Bond kwam op een totaal van 73 punten en werd derde. De drie winnaars deelden daarmee een bonus van 100.000 dollar.

Uitslag

Bron: persbericht